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سيارة مفخخة تستهدف موكب مدير أمن «لحج» باليمن

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الدمام - شريف احمد - استهدف انفجار عنيف موكب مدير أمن محافظة لحج، العميد صالح السيد، في عدن اليمنية، فيما أوضح مصدر أمني أن سيارة مفخخة انفجرت، اليوم الأربعاء، بموكب "السيد" بالقرب من جولة كلية التربية في خور مكسر، إلا أنه لم يصب بأذى.

وكانت العاصمة اليمنية المؤقتة شهدت أيضاً الشهر الماضي (15 مايو) انفجار سيارة مفخخة، استهدف رئيس العمليات المشتركة للمنطقة العسكرية الرابعة، العميد صالح علي حسن اليافعي، في مديرية المعلا، الذي نجا بدوره من الانفجار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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