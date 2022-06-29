وفد "صحة النواب" يتفقد مركز طب أسرة الجوهرة بحى الزهور ببورسعيد

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القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد، عضو اللجنة، مركز طب أسرة الجوهرة بمنطقة الزهور بمحافظة بورسعيد لمتابعة وتقييم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستقبلت الدكتورة مني الخضري مديرة مركز وحدة الجوهرة، وفد لجنة الصحة، واصطحبت الوفد في جوله تفقدية للوحدة الصحية، حيث يتكون المبني من 4 أدوار تشمل أقسام البشري والأسنان ومعمل تحاليل طبية وقسم خاص للأشعة وعيادات طب أسرة ونساء وأطفال وغرفة رسم قلب.

وانطلق وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد إلي محافظة بورسعيد لمتابعة تقييم تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل لمحافظة بورسعيد بعدد من المستشفيات والوحدات الصحيه ومراكز طب الأسرة.

وقام الوفد بزيارة مستشفي 30 يونيو بحر البقر سابقا بجنوب بورسعيد للوقوف علي مدي جدوى الخدمة المقدمه للمواطنين ومتابعة وتقييم الخدمة.

ويضم الوفد برئاسة الدكتورة سهير عبد الحميد والنائبة الدكتورة عبلة الألفي والنائبة أمنية رجب والنائب مكرم رضوان والنائب محمود العزب والنائبة سمر سالم.