شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: ثورة 30 يونيو أنقذت البلاد من براثن الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، تلك الثورة التي أنقذت مصر من براثن الإرهاب.

وقال نقيب الاعلاميين إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي نجحت خلال السنوات السابقه في تحقيق انجازات غير مسبوقة فى كل المجالات، مضيفا: "إذ نحتفل هذه الأيام بالذكرى التاسعه لثورة يونيو ومصر تقود المنطقة، كدولة رائده لها تأثيرها الدولي في القضايا الإقليمية والعالمية، بالإضافة الى تحقيق انطلاقه اقتصادية واجتماعية".

وأكد نقيب الإعلاميين أن جموع الشعب المصري رسمت في ثورة الثلاثين من يونيو طريقا نسير فيه يتمثل في أولوية حماية الوطن ولا نبخل بجهد أو عطاء لمواصلة مسيرة البناء والتنمية وصولا إلى الجمهورية الجديدة.

وطالب نقيب الإعلاميين جموع الشعب المصري الوقوف خلف الرئيس السيسي وبذل المزيد من الجهد والعمل والمثابره من أجل رفعة الوطن داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمه الأمن والاستقرار.