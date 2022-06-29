شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب": ثورة 30 يونيو أعادت مصر للطريق الصحيح والتأمين الصحى كان حلما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة سهير عبد الحميد، رئيس وفد لجنة الصحة بمجلس النواب فى زيارتها الميدانية لمحافظة بورسعيد، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى حلول ثورة 30 من يونيو المجيدة، مؤكدة أنها أعادت مصر للطريق الصحيح، قائلة: "أهنئكم بذكرى ثورة 30 يونيو وعيد الأضحى المبارك".

ووجهت النائبة سهير عبد الحميد، تحية تقدير واعتزاز، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذه قرار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع محافظات الجمهورية على مراحل مختلفة، قائلة: أشكر الرئيس لما تم من إنجازات فى الخدمات الصحية وانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث حصل كل مواطن على تأمين صحي، كان بمثابة حلم وخاصة وأن معظم المواطنين لا يتمتعون بخدمات التأمين الصحي".

وأوضحت أن تطبيق منظومة التأمين الصحي، استغرقت عدة سنوات وأنها مدرجة حديثا، مضيفة "كل ما يجي حد يشتغل فيه شوية مع رئيس الهيئة والوزراء، والجميع خايف يبتدي، وبدأت المنظومة فى محافظة السويس لكنها مكتملتش"، لافتة إلى أن التنفيذ على أرض الواقع يتطلب مواجهة تحديات كثيرة ومشاكل يتم العمل على حلها، مؤكدة أن الزيارات الميدانية تهدف لتقييم المعوقات وتقديم خدمة جيدة للمواطن، وأن المواطن المصري يستحق أن تقدم له خدمة ممتازة.

وتابعت رئيس وفد لجنة الصحة، أن هذه الزيارة تعتبر الثانية للجنة الصحة بمجلس النواب لمحافظة بورسعيد، وأن اللجنة تهتم بالاستماع للسلبيات لحلها، لافتة إلى أن هناك تحسن كبير فى الخدمة منذ الزيارة الأولي للجنة فى المحافظة، ولكن سيكون هناك العديد من المشاكل خاصة مع وجود نظام جديد يطبق على أرض الواقع ويحتاج للمتابعة والتقييم .

ويضم الوفد برئاسة الدكتورة سهير عبد الحميد والنائبة الدكتورة عبلة الألفي والنائبة أمنية رجب والنائب مكرم رضوان والنائب محمود العزب والنائبة سمر سالم.