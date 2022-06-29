البابا فرنسيس: قصف مركز تسوق في أوكرانيا الأحدث بين سلسلة هجمات «بربرية»

وصف البابا فرنسيس اليوم الأربعاء القصف الذي أصاب مركز تسوق مزدحما في مدينة كريمنتشوك بأنه الأحدث في سلسلة هجمات «بربرية» ضد أوكرانيا.

وقالت أوكرانيا إن 18 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب نحو 60 آخرين يوم الإثنين في هجوم صاروخي روسي. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها قصفت هدفاً عسكرياً مشروعاً في المدينة وإن المركز التجاري لم يكن مستخدماً.

وقال البابا فرنسيس للحشد الذي تجمع في ساحة القديس بطرس في عظة بمناسبة عيد القديسين بطرس وبولس «أحمل كل يوم أوكرانيا العزيزة والمعذبة في قلبي، والتي لا تزال تعاني من الاعتداءات البربرية، مثل تلك التي ضربت مركز التسوق في كريمنتشوك. أصلي لكي تنتهي هذه الحرب المجنونة قريباً، وأجدد دعوتي للمثابرة، بدون كلل، في الصلاة من أجل السلام».