ألمانيا تتهم بوتين بنسف الثقة بين ناتو وروسيا

29 يونيو , 2022
برلين: اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتدمير الثقة بين حلف شمال الأطلسي، وروسيا.
وفي تصريحات لصحيفة "فيلت"، قالت السياسية الألمانية بمناسبة بداية قمة الحلف في العاصمة الإسبانية مدريد: "كنا نريد أن نواصل العيش في سلام مع روسيا. ولم يكن هدف الناتو أبداً أن يدخل في مواجهات مع روسيا".
وـضافت لكن روسيا "وبأصدق معنى للكلمة، نسفت هذه الثقة".
ووصفت بيربوك الحلف باتحاد دفاعي "وبذلنا كل ما في وسعنا لمواصلة العيش في سلام ولهذا السبب لم نتسلح بشكل كبير في العقود الماضية، للأسف أصبح هذا ضروريا الآن لأن الرئيس الروسي يجبرنا على ذلك".
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