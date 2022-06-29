موسكو: روسيا غير خائفة من التعزيزات العسكرية الأمريكية في أوروبا

موسكو: قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن بلاده غير "خائفة" من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تعزيز الحضور العسكري الأمريكي في أوروبا، على خلفية التوتر مع موسكو.

وقال ريابكوف لوكالات الأنباء الروسية: "أعتقد أن الذين يتخذون مثل هذه القرارات لديهم وهم أن روسيا قد تكون خائفة"، مؤكداً "لن يتمكنوا من ذلك".