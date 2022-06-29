جونسون يصف غزو أوكرانيا بـ«المجنون والذكوري»: لو كان بوتين امرأة ما كان سيشنّ هذه الحرب

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ ف ب).

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما كان ليغزو أوكرانيا لو كان امرأة.

وحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد أشار جونسون إلى أن هذا الغزو «المجنون والذكوري» كان «مثالاً ممتازاً للذكورة السامة»، داعياً إلى «تولي المزيد من النساء مناصب السلطة».

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني خلال مقابلة أجراها مع محطة «ZDF» الألمانية، قبل ساعات من انعقاد قمة حاسمة لحلف شمال الأطلسي في مدريد، حيث يجتمع أكثر من 40 من قادة الدول والحكومات للبحث في مستقبل الناتو وكيفية الرد على التهديدات المستقبلية. وخلال حديثه عن المساواة بين الجنسين وأهمية التعليم، قال جونسون: «أنت بحاجة إلى المزيد من النساء في مناصب السلطة».

وأضاف: «لو كان بوتين امرأة، فأنا لا أعتقد حقاً أنه كان سيشنّ هذه الحرب الذكورية والمجنونة والعنيفة».

وتابع جونسون: «إذا كنت تريد مثالاً حقيقياً للذكورة السامة، فهذا ما يفعله بوتين في أوكرانيا».