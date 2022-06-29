واشنطن وحلفاؤها جمّدوا أصولًا روسية بقيمة 330 مليار دولار منذ بدء النزاع في أوكرانيا

29 يونيو , 2022 الحرب في أوكرانيا (أ ف ب). قالت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء إن الولايات المتحدة وحلفاءها جمّدوا أصولًا روسية بقيمة 330 مليار دولار منذ بدء النزاع في أوكرانيا. وفي التفاصيل، جمد الحلفاء الغربيون 30 مليار دولار من الأصول المملوكة من الأثرياء أو النخب الروسية الخاضعة للعقوبات و«جمدوا» حوالى 300 مليار دولار من البنك المركزي الروسي كما أفاد بيان صادر عن «وحدة العمل» التابعة للحلفاء الغربيين المسؤولين عن تعقب الأصول العائدة للنخب الروسية.

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