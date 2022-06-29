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تسريبات صوتية تفضح سيرجيو راموس

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-29 | 17:22

تسريبات صوتية تفضح سيرجيو راموس

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طالت فضائح التسريبات الصوتية، اليوم الاربعاء، مدافع باريس سان جيرمان، سيرجيو راموس.
ونقلت صحيفة "الكونفيدينسيال" تسريبا صوتيا لمحادثة بين راموس ولويس روبياليس رئيس اتحاد الكرة الإسباني، يطلب فيه مدافع وساطته للفوز بجائزة الكرة الذهبية عام 2020.

وقال راموس وفقا للتسريب الصوتي "روبي مساء الخير، أتمنى أن تكون بخير مع جميع أفراد عائلتك، أنت تعلم أنني لم أطلب منك شيئا، لكن ما أطلبه اليوم، لأنني أعتقد أنني قدمت أداء مميزا هذا العام".


وأضاف قائد ريال مدريد السابق "أود منك مساعدتي قدر الإمكان وقول بضع كلمات حول هذا الأمر في اجتماعات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وشبكة علاقاتك الخاصة من أجل تتويجي بالكرة الذهبية".
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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