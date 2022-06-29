تسريبات صوتية تفضح سيرجيو راموس

ونقلت صحيفة "الكونفيدينسيال" تسريبا صوتيا لمحادثة بين راموس ولويس روبياليس رئيس اتحاد الكرة الإسباني، يطلب فيه مدافع ريال مدريد وساطته للفوز بجائزة الكرة الذهبية عام 2020.

وقال راموس وفقا للتسريب الصوتي "روبي مساء الخير، أتمنى أن تكون بخير مع جميع أفراد عائلتك، أنت تعلم أنني لم أطلب منك شيئا، لكن ما أطلبه اليوم، لأنني أعتقد أنني قدمت أداء مميزا هذا العام".



وأضاف قائد ريال مدريد السابق "أود منك مساعدتي قدر الإمكان وقول بضع كلمات حول هذا الأمر في اجتماعات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وشبكة علاقاتك الخاصة من أجل تتويجي بالكرة الذهبية".