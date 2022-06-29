أوكرانيا: الناتو اثبت انه يمكنه اتخاذ قرارات صعبة

وقال كوليبا على حسابه في "تويتر" إن "حلف الناتو أثبت اليوم في مدريد أنه يمكنه اتخاذ قرارات صعبة لكن أساسية".

وأضاف: "نرحب بالموقف الواضح تجاه روسيا، وكذلك انضمام فنلندا والسويد"، لافتاً إلى أن "اتخاذ موقف قوي ونشط بنفس القدر بشأن أوكرانيا سيساعد في حماية الأمن والاستقرار في منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي".



يأتي ذلك بعد أن جدد قادة حلف شمال الأطلسي التنديد بـ"الوحشية المروعة" التي تمارسها روسيا في أوكرانيا، متعهدين بتقديم المزيد من الدعم لكييف لمواجهة الهجوم الروسي.

وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، في قمة مدريد، اليوم، إنه "يمكن لكييف أن تعتمد علينا طالما لزم الأمر"، موضحاً أن قادة الناتو اتفقوا على اعتبار روسيا أكبر تهديد للحلف.

