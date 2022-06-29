ضبط مبلغ مالي كبير بحوزة مسافر اجنبي في مطار النجف

وقال حرس الحدود في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز مركز شرطة كمرك مطار النجف الأشرف الدولي تمكنت من ضبط مبلغ من المال قدره ٣٢٥٠٠٠٠٠ دينار عراقي كانت بحوزة مسافر أجنبي الجنسية".

وضاف انه "تم إحالة الأوراق التحقيقية والمتهم على القضاء لمخالفته قانون البنك المركزي العراقي".

