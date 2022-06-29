انت الان تتابع خبر ضبط مبلغ مالي كبير بحوزة مسافر اجنبي في مطار النجف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن حرس حدود المنطقة الخامسة، اليوم الاربعاء، عن ضبط مبلغ كبير من المال بحوزة مسافر أجنبي في مطار النجف.
وقال حرس الحدود في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز مركز شرطة كمرك مطار النجف الأشرف الدولي تمكنت من ضبط مبلغ من المال قدره ٣٢٥٠٠٠٠٠ دينار عراقي كانت بحوزة مسافر أجنبي الجنسية".
وضاف انه "تم إحالة الأوراق التحقيقية والمتهم على القضاء لمخالفته قانون البنك المركزي العراقي".
وضاف انه "تم إحالة الأوراق التحقيقية والمتهم على القضاء لمخالفته قانون البنك المركزي العراقي".