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ضبط مبلغ مالي كبير بحوزة مسافر اجنبي في مطار النجف

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بغداد - ياسين صفوان - اعلن حرس حدود المنطقة الخامسة، اليوم الاربعاء، عن ضبط مبلغ كبير من المال بحوزة مسافر أجنبي في مطار النجف.
وقال حرس الحدود في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز مركز شرطة كمرك مطار النجف الأشرف الدولي تمكنت من ضبط مبلغ من المال قدره ٣٢٥٠٠٠٠٠ دينار عراقي كانت بحوزة مسافر أجنبي الجنسية".

وضاف انه "تم إحالة الأوراق التحقيقية والمتهم على القضاء لمخالفته قانون البنك المركزي العراقي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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