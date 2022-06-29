برشلونة لا يريد التفريط بخدمات ليفاندوفسكي.. عرض أخير

صاحب ال33 عاما طلب مغادرة ملعب أليانز أرينا بنهاية الموسم الماضي، مما دفع البارسا للتقدم بأكثر من عرض لضمه، لكن بطل البوندسليجا قابلها جميعا بالرفض.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن النادي الكتالوني عازم على التقدم بعرض جديد، اليوم الأربعاء، من أجل إقناع نظيره الألماني بقبوله.



وأشارت إلى أن البارسا ينوي زيادة العرض إلى 50 مليون يورو، شاملة الحوافز الإضافية، عبر دفع 45 مليون يورو نقدا، مع تبقي 5 ملايين أخرى تدفع حال تحقيق بعض الأهداف والشروط.

من جانبها، أكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة سيتقدم بعرضه الأخير ولا ينوي العودة بعدها لطاولة المفاوضات حال رفضه.

ومن المحتمل بيع البارسا للاعبه الهولندي فرينكي دي يونج لمانشستر يونايتد مقابل 65 مليون يورو، مما ينعش خزائنه لتمويل صفقة ليفاندوفسكي المنتظرة.

