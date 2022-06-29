شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مشروعات النواب": المنتج المصرى قادر على المنافسة بالأسواق العالمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على ضرورة التحول من النشاط التجارى إلى الصناعى، لافتا إلى أن المنتج المصرى قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية، موضحا أن ذلك سيساهم فى الحد من الاستيراد وإحلال الواردات وتوفير العملة الأجنبية.

وأشار مرعى، إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة ناتج عن زيادة النفقات عن الإيرادات، مطالبا بتذليل العقبات التى تواجه صغار المصنعين والمستثمرين، والعمل على سرعة توفيق أوضاع المصانع غير المرخصة، إلى جانب التخطيط الجيد للمناطق الصناعية غير المخططة بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

جاء ذلك خلال استقبال وفد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، بديوان عام محافظة الإسماعيلية، وذلك على هامش زيارة الوفد البرلمانى لمحافظات بورسعيد ودمياط والإسماعيلية، لتفقد المجمعات الصناعية ومتابعة تنفيذ قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفى سياق متصل قال النائب سيد سلطان، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن هناك إرادة وطموح مرتفع من المصريين رغم المعوقات والبيروقراطية والروتين، لافتا إلى أن هناك انفراجه فى دعم قطاع الصناعة وخاصة الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها قاطرة الاقتصاد الوطنى.

وتسلم النائب محمد كمال مرعى، رئيس الوفد البرلمانى، درع محافظة الإسماعيلية، والذى أهداه إياه المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، كما شهد الوفد تكريم عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذين تلقوا تدريبات بجهاز تنمية المشروعات، وتسليم 5 شيكات تمويل لعدد من المشروعات الناشئة، إلى جانب تسليم 3 تراخيص مؤقتة لتوفيق الأوضاع.

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، كلا من النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر اللجنة، والنائب سيد سلطان، والنائبة رحاب موسى، والنائبة منى عبد الله، والنائب طارق السيد، والنائبة غادة الضبع.