شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بالذكرى الـ9 لثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الـ 9 لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال رئيس الأعلى للإعلام فى بيان: "يسعدنى أن أهنئ سيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، الثورة التى جاءت من شعب عظيم لتنقذ مصر من براثن الجماعة الإرهابية، ليستعيد الشعب المصرى وطنه مرة أخرى".

وأضاف: "جاءت ثورتنا المجيدة فى 30 يونيو لتكون يومًا فارقًا في تاريخ الوطن، وتؤكد تلاحم المصريين معًا من أفراد الشعب والقوات المسلحة الذين انتفضوا لإنقاذ مصر من أهل الشر واستعادة هويتها الوطنية والأمن والاستقرار، وأكدت انحياز القوات المسلحة الدائم للشعب المصرى، وقال: "ستظل ثورة 30 يونيو رمزًا لانتصار وتلاحم الشعب والجيش فى استعادة الوطن".

وأوضح المجلس في بيانه، أن مصر شهدت إنجازات غير مسبوقة خلال الـ 9 سنوات الماضية، وتمكنت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من استعاده دورها ومكانتها الدولية والإقليمية ودورها فى أمن واستقرار المنطقة، وكانت الإشادات الدولية خير دليل على ذلك حتى فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها العالم.

واختتم البيان: "إذا نعرب عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر الجديدة، قادرة على صناعة مستقبل أفضل لأبنائها، ونعاهد سيادتكم على بذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق ما يتطلع إليه أبناء الشعب العظيم".