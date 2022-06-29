شكرا لقرائتكم خبر عن سفير تونس لـ ”الخليج 365”: ثورة 30 يونيو وضعت مصر على الطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ سفير الجمهورية التونسية لدى القاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية السيد محمد بن يوسف؛ الدولة المصرية قيادة وشعبا بحلول الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

وأكد السفير محمد بن يوسف فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن تلك الثورة قد وضعت مصر على الطريق الصحيح، لتنطلق نحو الاستقرار والبناء والتنمية المستدامة.

وإشار إلى ما تشهده مصر من تطور ومشروعات غير مسبوقة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم؛ وهو النجاح الذى ستجنى ثماره أجيال قادمة.

وأضاف فى تصريحاته: "نحن فخورون بما تشهده مصر من تنمية ونهضة عمرانية غير مسبوقة ؛ تبهرنا بما تحقق بالعاصمة الإدارية من مباني وعمائر ونظام عمراني نموذجي ونعتقد أنها بعد اكتمالها ستكون بمثابة المعجزة على أرض مصر" .

وشدد السفير محمد بن يوسف؛ أن مصر أصبحت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر أمانا واستقرارًا وأن مصر بقوة إرادة شعبها وصدق رؤية الرئيس السيسي نجحت فى العبور إلى بر الأمان ؛ واجتازت النفق المظلم وهي تحقق خطوات عملاقة على درب التقدم والازدهار والتنمية الشاملة، مشيرا الى أن من مصلحة الدول العربية استعادة مصر لعافيتها وقوتها.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، نجحنا سويا بحرص من الرئيس قيس سعيد والرئيس عبد الفتاح السيسي في تمتين العلاقات الأخوية المميزة التى تربط تونس بمصر وهي تزداد قوة ودفعا يوما تلو الآخر.

ولا يفوتني أن أشيد مجددا بمساندة الرئيس السيسى لنا فى عمق أزمة كورونا التي مرت بها بلادي ودعمه لنا في تلك الظروف الدقيقة.