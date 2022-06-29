شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل وفد "صحة النواب".. ويؤكد: فخور بمنظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، وفد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتورة سهير عبد الحميد بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة مستجدات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة لجنة الشئون الصحية لمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن بورسعيد شهدت تغيرا جذريا في منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بعد تطبيق التأمين الصحي الشامل، معربا عن فخره بكون بورسعيد كانت نقطة الانطلاق لهذه المنظومة العملاقة، التي قضت على مشكلات استمرت لأعوام في المنظومة الصحية، وحقق تطورا صحيا يليق بالمواطن.

وانطلق وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد إلي محافظة بورسعيد لمتابعة تقييم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظة بورسعيد بعدد من المستشفيات والوحدات الصحيه ومراكز طب الأسرة.

وزار مستشفى 30 يونيو بحر البقر سابقا جنوب بورسعيد للوقوف على مدى جدوى الخدمة المقدمة للمواطنين ومتابعة وتقييم الخدمة المقدمة للمواطنين.

ويضم الوفد برئاسة الدكتورة سهير عبد الحميد والنائبة الدكتورة عبلة الألفى والنائبة أمنية رجب والنائب مكرم رضوان والنائب محمود العزب والنائبة سمر سالم.