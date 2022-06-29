شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل الديمقراطى يهنئ الرئيس والشعب المصرى بـ30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي بخالص وأصدق التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي " رئيس الجمهورية " وللشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو؛ والتي كانت يومًا فارقًا في تاريخ الامة تلك الذكرى الخالدة في وجداننا، والعلامة المضيئة في تاريخ هذا الشعب الأبي العظيم.

وأضاف:" لقد أثبت الشعب المصري للعالم أجمع أنه لم ولن يتخلى عن وطنه وأرضه ولا يرضخ لتهديدات الجماعات الإرهابية ، لقد رسخت ثورة ال30 يونيو ركائز البناء والتنمية، وأرست دعائم الجمهورية الجديدة، وأعادت لمصر مكانتها وريادتها علي المستويين الإقليمي والدولي".

وتوجه الحزب بخالص الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لبي مطالب الشعب وانحاز له ليصنع من 30 يونيو انطلاقة حقيقية نحو الحياة الكريمة التي يستحقها المصريين، كما يتوجه الحزب بتحية تقدير وعرفان للقوات المسلحة والشرطة على كل ما يبذلونه من تضحيات نحو الوطن وما قدموه من دماء شهداء ابرار ضحوا من أجل هذه الامه وان تبقي راية الوطن مرفوعة وسط الأمم.

واختتم بيانه قائلا :" كل عام ومصرنا الحبيبة بخير وسلام وامان ودائما في تقدم وازدهار و نجدد العهد لقائد مصر وزعيمها على بذل كل غال ونفيس من أجل خدمة هذا الوطن تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر".