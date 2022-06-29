شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يهنئ الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة والشعب المصرى بمناسبة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم وفي القلب منه قواتنا المسلحة وجميع مؤسسات الدولة، بمناسبة الذكري التاسعة لثورة 30 يونيو.

وأشار حزب إرادة جيل إلى أن ثورة 30 يونيو ستظل محفورة بالأذهان حيث أنها أنقذت الدولة المصرية من أخونة الدولة، مضيفا :"جماعة الإخوان عملت على مدار عام من الحكم، على تفكيك مفاصل الدولة المصرية، والعبث بمقدرات هذا الوطن، تعريض أمنه القومي للخطر، فكانت ثورة 30 يونيو لتصحيح المسار، وتعيد الأمل للملايين من الشعب المصري، الذين رفضوا انتزاع مصر من هويتها وثقافتها، وتصدوا لكل محاولات أخونة الدولة المصرية .

وأكد حزب إرادة جيل أن ثورة 30 يونيو كانت بداية حقيقية للانطلاقة في تثبيت أركان الدولة وبناء الإنسان المصري وصولا إلى الجمهورية الجديدة، مضيفا: "أن ثورة الـ30 من يونيو نجحت بسبب تلاحم الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه، لإنقاذ مصر من جماعة حاولت اختطاف مصر من هويتها، وسط انحياز واضح من جانب قواتنا المسلحة لاختيار الشعب، لذلك ستظل هذه الثورة رمزًا للتلاحم والتوحد بين الشعب والجيش من أجل استعادة مصر لمكانتها في المنطقة، موضحًا أن ثورة 30 يونيو ستظل خالدة، لأنها كشفت الإرهاب وأنهت حكم الفاشية الدينية في مصر والمنطقة بأسرها، منوهًا بأنه لولا هذه الثورة العظيمة، وانحياز القوات المسلحة الباسلة لإرادة الشعب المصري العظيم، لشهدت مصر مصيرًا مجهولًا وحروبًا أهلية.