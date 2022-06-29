وفد "صحة النواب" يزور بورسعيد لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

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القاهرة - سامية سيد - يزور وفد برلمانى من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد محافظة بورسعيد لمتابعة تقييم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظة بورسعيد بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة.

وقام الوفد بزيارة مستشفي 30 يونيو - بحر البقر سابقا - جنوب بورسعيد للوقوف علي مدى الخدمة المقدمة للمواطنين ومتابعة وتقييم الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتفقد الوفد البرلماني أقسام المستشفي، ورافق الوفد الدكتور محمد الكيني مدير مستشفيات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وتحتوي المستشفي علي 48 سرير طوارئ وأقسام وحدات الغسيل الكلوي وقسم العيادات الذي يشمل أقسام الباطنة وأطفال، بجانب غرفتي عمليات مجهزتين.

وطالبت الدكتورة سهير عبد الحميد بضرورة التنسيق بين هيئة التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية تخفيفا علي المواطنين، وضرورة وسرعة إنشاء مكتب خدمة عملاء لتحويل المرضي لأماكن قريبة نظرا لوجود تحويلات بعيدة عن محل السكن.

ومن المقرر أن يلتقي وفد لجنة الصحة بمجلس النواب بمحافظ بورسعيد، لمتابعة سير العمل في المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمحافظة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل .

وطالب الوفد البرلماني بإعادة تعريف المغترب والمقيم في محافظات منظومة التامين الصحي الشامل ومن سيشمله التأمين الصحي الشامل بعد رصد لجنة الصحة بمجلس النواب بإفراز التطبيق العملي عن أن أغلب الحالات المترددة علي المستشفيات داخل المنظومة من المغتربين، وأنه يجب تعديل تعريف المغترب ومن له الحق في تلقي الخدمة تداركا لكافة المحافظات التي تشمل خدمه التأمين الصحي .

ويضم الوفد برئاسة الدكتورة سهير عبد الحميد، النائبة الدكتورة عبلة الألفي والنائبة أمنية رجب والنائب مكرم رضوان والنائب محمود العزب والنائبة سمر سالم، وانضم النائب أحمد فرغلي نائب بورسعيد للوفد .