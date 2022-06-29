استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم، القنصل العام لدولة الكويت، وائل يوسف العنزي، بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وقدّم الفيصل شكره للقنصل الكويتي على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة ودولة الكويت.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة يستقبل القنصل الكويتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.