أمير مكة يستقبل القنصل الكويتي

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم، القنصل العام لدولة الكويت، وائل يوسف العنزي، بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وقدّم الفيصل شكره للقنصل الكويتي على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة ودولة الكويت.