المملكة المتحدة توسع عقوباتها ضد موسكو لتطال شخصيات جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

وسعت المملكة المتحدة اليوم عقوباتها على روسيا التي تم فرضها بذريعة العملية العسكرية، وطالت الحزمة الجديدة مواطنين ومسؤولين ورجال أعمال روس.



ووفقا لما أعلنته الحكومة البريطانية فقد طالت الحزمة الجديدة من القيود رجل الأعمال الروسي الملياردير فلاديمير بوتانين.

كذلك طالت العقوبات البريطانية الجديدة مجموعة الفحم "كولمار" ومالكتها الرئيسية آنا تسيفيليفا.

كذلك أعلنت الولايات المتحدة، أنها والاتحاد الأوروبي جمدا أصولا روسية بقيمة تتجاوز 330 مليار دولار وذلك منذ 16 مارس الماضي، حينها عقد أول اجتماع لـ"مجموعة العمل بشأن النخب الروسية".

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة، حزمة من العقوبات على شخصيات وشركات وقطاعات اقتصادية في روسيا.