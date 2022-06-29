شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 200 ألف من دواجن غينيا بسبب إنفلونزا الطيور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعدمت غينيا، حوالي 200 ألف من الطيور الداجنة المعرضة لخطر الإصابة بإنفلونزا الطيور (إتش 5 إن1).

وقال وزير الزراعة الغيني مامودو باري، اليوم الأربعاء: "هدفنا هو منع انتشار المرض إلى مناطق لم يعلن فيها الوباء بعد".

تفشي إنفلونزا الطيور

وأضاف أنه جرى احتواء حالات التفشي الحالية على بعد حوالي 50 و100 كم من العاصمة كوناكري في مقاطعتي كويا وفوركاريا.

وسجلت غينيا، أول تفش لإنفلونزا الطيور في الـ7 من يونيو، ما أسفر عن نفوق ما مجموعه 120478 من الطيور الداجنة.