شكرا لقرائتكم خبر عن تايلند تتوقع استقبال 9.3 مليون سائح بعد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقعت وزارة السياحة في تايلند، أن يتجاوز إجمالي عدد الوافدين الدوليين 9.3 مليون شخص، ما يزيد بنسبة 55% عن تقديرات بنك تايلند، والتي قدرها بـ6 ملايين مطلع الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم الحكومة، ثاناكورن وانجبونكونجتشانا، اليوم الأربعاء، إن عدد السائحين الأجانب سيتجاوز التوقعات الرسمية، مع رفع القيود بعد جائحة فيروس كورونا، وهو أمر إيجابي نادر للاقتصاد والعملة المتضررين من وباء كوفيد 19 في البلاد.

وكان المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، توقع أن يصل عدد السائحين الأجانب إلى 7 ملايين شخص.

قيمة العملة

ولم يطرأ تغيير كبير على قيمة العملة، التي تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 5 سنوات أوائل هذا الأسبوع، بعدما وصلت إلى 35.154 للدولار بحلول الساعة الثالثة والنصف مساء في بانكوك