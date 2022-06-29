29 يونيو , 2022
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات وقعت في جنين (أ ف ب).
قتل فلسطيني فجر الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات وقعت في جنين في شمال الضفة الغربية، على ما أكدت مصادر فلسطينية ومصور وكالة «فرانس برس».
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية لوكالة إن محمد مرعي (25 عاماً) «استشهد برصاصة في الصدر».
وشاهد مصور الوكالة جثة الشاب في المستشفى فيما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أن مرعي «استشهد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال ... فجراً في المدينة».
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