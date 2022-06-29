بايدن يعلن تعزيز الوجود العسكري الأميركي برًا وبحرًا وجوًا في كل أنحاء أوروبا

29 يونيو , 2022 الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب). أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن خلال قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في مدريد الأربعاء أن بلاده «ستعزز وجودها العسكري في أوروبا» كي يتمكن الحلف من «الردّ على التهديدات الآتية من كافة الاتجاهات وفي كلّ المجالات: برًا وجوًا وبحرًا». وأكد أنه سيتمّ تعزيز الوجود العسكري والإمكانات العسكرية الأميركية في إسبانيا وبولندا ورومانيا ودول البلطيق وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

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