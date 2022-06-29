مباحثات طهران وواشنطن غير المباشرة تنتهي دون نتيجة

وصرحت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أن "المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن بدأت يوم الثلاثاء في الدوحة، حيث التقى كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني مبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، الذي سيتنقل جيئةً وذهابًا بين الجانبين الأمريكي والإيراني".واضافت انه "في غرف منفصلة في فندق بالعاصمة القطرية، يحاول باقري كني والمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي كسر الجمود المستمر منذ شهور والذي أوقف جهود إحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران العام 2015 مع القوى العالمية".

وكادت الحياة تعود إلى الاتفاق النووي في آذار الماضي، لكن المحادثات تعثرت، خاصة بسبب إصرار طهران على رفع الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

