بريطانيا توسع عقوباتها ضد روسيا

وفي سياق متصل أعلنت الولايات المتحدة، أنها والاتحاد الأوروبي "جمدا أصولا روسية بقيمة تتجاوز 330 مليار دولار وذلك منذ 16 اذار الماضي، حينها عقد أول اجتماع لـ"مجموعة العمل بشأن النخب الروسية".

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت المملكة المتحدة، اليوم الاربعاء، عن توسيع عقوباتها على روسيا التي تم فرضها بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وطالت الحزمة الجديدة مواطنين ومسؤولين ورجال أعمال روس.

محمد يوسف

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