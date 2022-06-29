العراق ولبنان يتباحثان حول مؤتمر وزراء خارجية جامعة الدول العربية

وقالت السفارة العراقية لدى بيروت في بيان ورد لـ الخليج 365، إن البراك التقى في مقر وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.

وتم خلال اللقاء، وفق البيان، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها اضافة الى التطرق الى التحضير لانعقاد مؤتمـر وزراء خارجية جامعة الـدول العربية الذي سيعقد في بيــروت للـفترة مـن 1- 2022/7/2 ".