'فيفا' يحدد موعد افتتاح مرحلة جديدة من بيع تذاكر المونديال

وقال الاتحاد الدولي في بيان أن "هذه المرحلة ستنطلق في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينيتش من الخامس من شهر تموز المقبل تحت مبدأ "من يأتي أولا يخدم أولا" وليس عن طريق القرعة على غرار المرحلتين الأولى والثانية، وستنتهي في 16 اب المقبل "وهذا ما سيتيح للمشجعين فرصة أخرى لتأمين مقاعدهم في أكبر عرض كروي على وجه الأرض".وأضاف "نحث عشاق الكرة على المسارعة إلى حجز مقاعدهم لمشاهدة هذا الحدث التاريخي، خاصة وأن عدد التذاكر أضحى معدودا بعد أن بيعت منها 1.8 مليون تذكرة قبل خمسة أشهر من انطلاق البطولة، وهذا ما قد يؤدي لإنشاء قوائم انتظار إذا زاد الطلب وقل العرض".

وتابع "فيفا" انه "من المتوقع أن يتزايد اهتمام العالم بفترة المبيعات هذه بعد أن تعرف عشاق الكرة على المنتخبات الـ32 المتأهلة لقطر 2022".

وهناك 3 ملايين تذكرة متوافرة (مليونان للبيع ومليون مخصصة للاتحاد الدولي والشركات الراعية)، ومن المتوقع قدوم 1.2 مليون زائر إلى قطر خلال فترة بطولة كأس العالم بين 21 تشرين الثاني و18 كانون الاول المقبلين والتي يشارك فيها 32 منتخبا.

