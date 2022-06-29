اسعار النفط تعاود الارتفاع وسط مخاوف من نقص الامدادات

وذكرت وكالة "بلومبرغ" ان "العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" ارتفعت بنسبة 0.99% إلى 112.878 دولار للبرميل".

واضافت ان "العقود الآجلة لخام "برنت" صعدت بنسبة 0.74% إلى 118.85 دولار للبرميل".



وعلى صعيد متصل، تعقد دول مجموعة "أوبك+" اجتماعا اليوم عبر تقنية الفيديو، ستتم خلاله مناقشة الأوضاع في سوق النفط، وسياسية الإنتاج للمجموعة.