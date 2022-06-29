انت الان تتابع خبر اسعار النفط تعاود الارتفاع وسط مخاوف من نقص الامدادات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط مجدد في تعاملات بعد ظهيرة اليوم الاربعاء، بعد تراجع سجلته في التعاملات الصباحية، وسط مخاوف المستثمرين من انخفاض معروض النفط في الأسواق.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" ان "العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" ارتفعت بنسبة 0.99% إلى 112.878 دولار للبرميل".
واضافت ان "العقود الآجلة لخام "برنت" صعدت بنسبة 0.74% إلى 118.85 دولار للبرميل".
وعلى صعيد متصل، تعقد دول مجموعة "أوبك+" اجتماعا اليوم عبر تقنية الفيديو، ستتم خلاله مناقشة الأوضاع في سوق النفط، وسياسية الإنتاج للمجموعة.
واضافت ان "العقود الآجلة لخام "برنت" صعدت بنسبة 0.74% إلى 118.85 دولار للبرميل".
وعلى صعيد متصل، تعقد دول مجموعة "أوبك+" اجتماعا اليوم عبر تقنية الفيديو، ستتم خلاله مناقشة الأوضاع في سوق النفط، وسياسية الإنتاج للمجموعة.