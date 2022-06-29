محترفان امريكي وكندي ضمن سلة الشرطة الموسم المقبل

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي، انه "تعاقد مع الثنائي المحترف الأمريكي ديماريوس بولدز والكندي مامبي دياوارا لتمثيل الفريق في الموسم المقبل".

وكشف أيضا عن "أبرز صفقاته المحلية الجديدة، بالتعاقد مع اللاعب الشاب ذو الفقار فاضل، راشد خضير، أحمد فرحان، علي مؤيد، مالك فالح، الحر ميثم وحسين هادي".



واشار نادي الشرطة الى "تجديد التعاقد مع الثنائي الدولي حسان علي ومحمد صلاح".

هذا ولم يوضح النادي مسألة تجديد عقد مدربه علي فرحان أو الاستعانة بمدرب آخر قبيل الدخول بمرحلة التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.

يذكر أن سلة الشرطة احتلت وصافة الترتيب في الدوري الممتاز للموسم الماضي، بعد النفط حامل اللقب.

