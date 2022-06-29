نسرين طافش تكشف مواصفات زوج المستقبل

بغداد - ياسين صفوان - أثارت الفنانة السورية العزباء نسرين طافش الجدل بعد حديثها عن أهم الصفات التي يجب أن تتوفر في فتى أحلامها والرجل الذي تقبل الزواج منه.



البداية عندما سأل أحد متابعي طافش عبر موقع "أنستقرام" عن صفات الرجل الذي ستتزوجه، وكتب: ما هي صفات رجل أحلامك؟

وردّت الممثلة الشهيرة: أهم شيء أن يكون محباً للطهي، وصاحب شخصية صادقة ولديه ثقة بالنفس وحنون وأن يكون قلبه طيب ويحب الحياة والعائلة والأطفال.



جواب نسرين أثار رغبة الجمهور لمعرفة ما إذا كانت تتكلم عن قصة حب تعيشها، وإن كانت هذه الصفات لرجل تحبه فعلاً.

وعلى صعيد اخر شاركت نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة"