المستشار الألماني يعد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

وعد المستشار الألماني أولاف شولتس أوكرانيا بمزيد من الأسلحة من ألمانيا.



وقال شولتس في قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الأربعاء إن بلاده "ستوفر الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا بصورة عاجلة" وذلك إلى جانب المساعدات الإنسانية والمالية.

وأضاف "الرسالة هي أننا سنواصل هذا الأمر طالما كان ضروريا وبالكثافة اللازمة حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها".

ومن ناحية أخرى، رحب شولتس بالاتفاق على ضم السويد وفنلندا إلى ناتو معتبراً أنه "أمر مهم جداً جداً لنا، والدولتان تتناسبان بشكل جيد مع تحالفنا".

وأعلنت تركيا أمس تخليها عن معارضة انضمام الدولتين إلى ناتو، بعد اتفاق بين الدول الثلاث أمس على مذكرة تفاهم.