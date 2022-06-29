روسيا تتهم النرويج بمنع وصول الطعام إلى قرية في القطب الشمالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

اتهمت روسيا النرويج بمنع وصول شحنات الطعام إلى جزيرة سبيتسبرغن، أكبر جزيرة في أرخبيل سفالبارد في المحيط المتجمد الشمالي في النرويج، حيث تملك روسيا أنشطة تجارية إقليمية.



وقال المسؤول عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، كونستانتين كوساتشيف، عبر تيلغرام، إن الشحنة كانت موجهة إلى الروس العاملين في قرية للتعدين.

وأضاف "السلطات النرويجية بررت رفضها بالعقوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا".

واتهم كوساتشيف النرويج بانتهاك الالتزامات الدولية وفق معاهدة 1920، التي تنص على أن جميع الموقعة على المعاهدة تتمت بنفس حقوق التجارة والملاحة في منطقة سفالبارد.