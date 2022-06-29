موسكو تؤكد أنها تنظر بسلبية تجاه انضمام فنلندا والسويد للناتو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن روسيا تنظر بسلبية تجاه انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، وتوسيع الحلف عامل بحت لزعزعة الاستقرار.



وأضاف ريابكوف أن الجانب الروسي يدين المسار غير المسؤول لحلف شمال الأطلسي، والذي يقضي على البنية الأمنية الأوروبية.

ولفت ريابكوف إلى أن دول الناتو، بما في ذلك تلك التي تسعى للانضمام إلى الحلف، فنلندا والسويد، تتنازل في الواقع عن جزء من سيادتها الدفاعية للولايات المتحدة.

وتابع قائلا: "كم ستكون الفترة المقبلة هادئة بالنسبة لجيراننا في شمال أوروبا لدي شكوك جدية حول هذا. وفي النهاية، أعطوا جزءا من سياستهم الخارجية وسيادتهم الدفاعية لواشنطن، ومن يسمون شركاء كبار آخرين في الناتو".

ووفقا له، فإن موسكو تأسف بشأن "المحادثات حول التضامن الأوروبي الأطلسي، والتي تستخدم كغطاء للخطط العدوانية للتحالف ضد روسيا".

إلى ذلك قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ في وقت سابق من اليوم إن حلف شمال الأطلسي سيعلن اليوم الأربعاء قبول السويد وفنلندا في صفوفه.

وأضاف ستولتنبيرغ أن عملية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو تسير بسرعة غير مسبوقة، ويعتمد تاريخ عضويتها على التصديق على بروتوكول الانضمام، ومصادقة 30 برلمانا.

وأعلنت الرئاسة الفنلندية أمس الثلاثاء، أن تركيا دعمت ترشيح فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وجاء في بيان مشترك للسويد وفنلندا مع تركيا بعد مباحثات أمس أنهما باعتبارهما حليفين مستقلبيين في الناتو لن تدعمان "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب الكردية" وأنصار الداعية فتح الله غولن.