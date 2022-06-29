توتر في إثيوبيا.. تفجيرات في 4 مناطق شمالي البلاد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الشرطة الإثيوبية عن وقوع تفجيرات في 4 مناطق بمدينة بحر دار عاصمة إقليم الأمهرة في شمالي غربي البلاد.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك إصابات نتيجة التفجيرات.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن متحدث باسم الشرطة قوله إن 6 من المشتبه بهم قد اعتُقلوا.

وتصاعدت التوترات في الآونة الأخيرة في أنحاء إقليم الأمهرة بعد أن نفذت السلطات عملية ضد ميليشيا مسلحة واعتقلت آلاف الأشخاص.

وخلال يونيو الجاري، اندلعت عدة احتجاجات مناهضة للحكومة بعد مقتل أكثر من 200 شخص من قبيلة الأمهرا في منطقة أوروميا المجاورة.

وأفاد المراسلون بأن حدوث التفجيرات هو مؤشر على تصاعد التوترات في إثيوبيا التي تشهد صراعات في مناطق مختلفة من البلاد.