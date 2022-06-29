القيادة تهنئ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس فليكس تشيسكيدي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود،برقية تهنئة، لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس فليكس تشيسكيدي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.