شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء دول التعاون يعزون في ضحايا تسرب الغاز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدون لدى الأردن، اجتماعهم الدوري أمس في مقر سفارة دولة قطر، برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

وقدم السفراء أحرّ التعازي إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والشعب الأردني في ضحايا حادث تسرب الغاز المؤسف، الذي وقع في ميناء العقبة، داعين المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وينعم على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

وجدد سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعبيرهم عن وقوف دول المجلس وتضامنها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية في هذا المصاب الجلل.