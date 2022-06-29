رئيس الوزراء البريطاني: لو كان امراة... لما أطلق بوتين الحرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن ن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن ليطلق الحرب في أوكرانيا لو كان امرأة، معتبراً أن من المستحسن أن يكون هناك المزيد من النساء في السلطة.



وقال لشبكة التلفزيون الألمانية "زي دي اف" مساء أمس الثلاثاء: "لو كان بوتين امرأة وهو ليس كذلك كما هو واضح، لا أظن أنه كان سيشن هذه الحرب الذكورية المجنونة" لغزو أوكرانيا.

وأضاف أن إطلاق هذه الحرب من روسيا هو "مثال ممتاز على ذكورية سامة".

ودعا بشكل عام إلى تعليم أفضل للفتيات حول العالم وأن تكون هناك المزيد من "النساء في السلطة".

من جانب آخر، أقر رئيس الحكومة البريطانية بأن "الجميع يريد إنهاء الحرب" لكن "لا يوجد اتفاق محتمل، بوتين لا يقدم عرض سلام".

وأضاف أن الاستراتيجية الغربية تهدف الآن إلى دعم أوكرانيا لتكون في أفضل وضع استراتيجي ممكن إذا بدأت مفاوضات السلام يوماً، ما مع موسكو.