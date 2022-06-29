الولايات المتحدة الأمريكية تعزز وجودها العسكري في أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

تعزيزات عسكرية أمريكية في أوروبا أعلن عنها الرئيس جو بايدن في إطار تعزيز قوة الردع العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو).



وفي تصريحات إعلامية أدلى بها في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يحضر قمة للحلف، قال بايدن إن واشنطن "ستعزز وجودها العسكري في أوروبا" حتى يتمكن الناتو من "الردّ على التهديدات الآتية من كافة الاتجاهات وفي كلّ المجالات: برًا وجوًا وبحرًا".

وأكد أنه سيتمّ تعزيز الوجود العسكري والإمكانات العسكرية الأمريكية في إسبانيا وبولندا ورومانيا ودول البلطيق وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

ولفت بايدن إلى أن "أعضاء حلف الناتو متحدون في سياسة الدفاع المشترك، ويعملون على تنفيذ استراتيجية الدفاع 360 المعنية بتطوير دفاع الحلف".

وأوضح أن الاستراتيجية المذكورة "ستتضمن زيادة عدد القوات الأمريكية في أوروبا"، مضيفا: "علينا في الحلف الأطلسي تعزيز قوة الردع وقوتنا العسكرية".

وأكد أن الناتو سيركز على المواجهة في كافة الجبهات بأوروبا.

وتتواصل، الأربعاء في مدريد، أعمال اليوم الثاني لقمة حلف الناتو حيث يجتمع أكثر من 40 من قادة الدول والحكومات للبحث في مستقبل الحلف الذي ستتمكن السويد وفنلندا من الانضمام إليه بعد الضوء الأخضر التركي.

ومن المقرر أن يتفق القادة، في هذه القمة، على خطط وتدابير جديدة في إطار أكبر تعديلات لإستراتيجية الحلف للدفاع الجماعي والردع، منذ الحرب الباردة.