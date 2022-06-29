ميقاتي يسلم "عون" التشكيلة الحكومية اللبنانية المناسبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء المكلف، نجيب ميقاتي، للاطلاع على نتائج الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة.



وفي تصريح له بعد اللقاء، قال نجيب ميقاتي: "سلمت الرئيس ميشال عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة في هذه الظروف وطلب أن يدرسها".

وأمس الثلاثاء، انتهت الاستشارات النيابية غير الملزمة بعد عدد من اللقاءات أجراها الرئيس المكلف بتأليف الحكومة، نجيب ميقاتي، على مدى يومين، سابقين.