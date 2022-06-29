شكرا لقرائتكم خبر عن 9 تشريعات أقرها مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثانى.. التخطيط العام للدولة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني، 9 تشريعات، وقد حددت اختصاصات مجلس الشيوخ في المادتين 248 و249 من الدستور وتناولها بالتفصيل المواد 120 و154 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وفيما يلي نستعرض مشروعات القوانين التي وافق عليه مجلس الشيوخ.

1- مشروع قانون تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

2- مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

3- مشروع قانون بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين.

4- مشروع قانون بإصدار قانون العمل.

5- مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.

6- مشروع قانون بشأن مد توفيق الأوضاع المقررة بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

8- مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 و التأشيرات العامة المرافقة له.

9- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.