شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق أوروبي بقيمة ٥٩ مليار يورو لمواجهة أزمة المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتفق وزارء البيئة في دول الاتحاد الأوربي على تأسيس صندوق بقيمة 59 مليار دولارٍ، للتخلص التدريجي من سيارات الوقود الأحفوري بحلول عام 2035، ضمن خطة عمل مشتركة بشأن خمسة قوانين، لخفض انبعاثات ارتفاع درجة حرارة الأرض خلال هذا العقد.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزراء اليوم في لوكسمبورغ للدول الأعضاء ال27. وتهدف المقترحات إلى ضمان وصول الاتحاد الأوروبي إلى خفض صافي الانبعاثات بنسبة تصل إلى 55% عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2030م، من خلال الاستثمار بكثافةٍ في الطاقة النظيفة والمتجددة، وإنشاء سوق جديدة للكربون في الاتحاد الأوروبي.

وأيد الوزراء المشاركون الأجزاء الأساسية من الحزمة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية لأول مرة العام الماضي، بما في ذلك قانون يتطلب أن تكون السيارات الجديدة المباعة في دول الاتحاد الأوروبي خالية الانبعاث من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035.