الارشيف / اخبار العالم

ستولتنبرج: أتوقع أن يتفق الحلفاء على أن الصين تمثل تحديا لنا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ستولتنبرج: أتوقع أن يتفق الحلفاء على أن الصين تمثل تحديا لنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع الامين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج أن ينافش الحلف " التهديد المباشر لروسيا" على الحلف في العقيدة الأمنية الجديدة التي سوف يتفق عليها القادة اليوم الأربعاء.

وقال ستولتنبرج لدى وصوله مقر انعقاد القمة في مدريد صباح اليوم الأربعاء " أتوقع أن الحلفاء سوف يتفقون على أن الصين تمثل تحديا لقيمنا ومصالحنا وأمننا".

وأضاف أن المفهوم الاستراتيجي الحالي للناتو منذ عام 2010 ، الذي ينص على مهمة الحلف ومهامه الأمنية " لم يذكر الصين بكلمة واحدة".

وأوضح" الصين ليست دولة معادية لنا، ولكن بالطبع علينا أن نأخذ في الاعتبار تداعيات أمننا عندما نرى الصين تستثمر بقوة في القدرات العسكرية الحديثة الجديدة".

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا