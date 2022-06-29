شكرا لقرائتكم خبر عن ستولتنبرج: أتوقع أن يتفق الحلفاء على أن الصين تمثل تحديا لنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع الامين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج أن ينافش الحلف " التهديد المباشر لروسيا" على الحلف في العقيدة الأمنية الجديدة التي سوف يتفق عليها القادة اليوم الأربعاء.

وقال ستولتنبرج لدى وصوله مقر انعقاد القمة في مدريد صباح اليوم الأربعاء " أتوقع أن الحلفاء سوف يتفقون على أن الصين تمثل تحديا لقيمنا ومصالحنا وأمننا".

وأضاف أن المفهوم الاستراتيجي الحالي للناتو منذ عام 2010 ، الذي ينص على مهمة الحلف ومهامه الأمنية " لم يذكر الصين بكلمة واحدة".

وأوضح" الصين ليست دولة معادية لنا، ولكن بالطبع علينا أن نأخذ في الاعتبار تداعيات أمننا عندما نرى الصين تستثمر بقوة في القدرات العسكرية الحديثة الجديدة".