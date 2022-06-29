29 يونيو , 2022
الشرطة الكندية.
قالت الشرطة إن مسلحين مشتبهاً بهما لقيا حتفهما وأصيب ستة من ضباط الشرطة عند بنك فى مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا، خلال حادث أدى أيضاً إلى إخلاء منازل مجاورة بسبب احتمال وجود عبوة ناسفة.
وقالت شرطة مدينة سانيتش في كولومبيا البريطانية، في بيان على موقعها على الإنترنت «ما زال الحادث مستمراً في ظل وجود مكثف للشرطة في المنطقة».
وأضافت «تم إخلاء المنازل والشركات القريبة من مكان الحادث بسبب احتمال وجود عبوة ناسفة في سيارة مرتبطة بالمشتبه بهم».
وقال البيان إن ستة ضباط نقلوا إلى المستشفى.
وأضاف «نتوقع خروج بعض الضباط بعد تلقي العلاج في أقسام الطوارئ، بينما أصيب ضباط آخرون بجروح خطيرة ونقلوا إلى قسم الجراحة».
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مسلحين اثنين وإخلاء منازل بسبب قنبلة محتملة قرب بنك بكندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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