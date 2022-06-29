ستولتنبرغ يؤكد أن روسيا تهديد مباشر لأمن دول ناتو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن روسيا تمثل "تهديداً مباشراً" لأمن دول ناتو، المجتمعة في قمة في مدريد الأربعاء، والتي تسعى إلى تعزيز جناح الحلف الشرقي رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.



وقال: "سنقول بوضوح" خلال القمة التي ستراجع خارطة طريق الحلف للمرة الأولى منذ 2010، "إن روسيا تمثل تهديداً مباشراً لأمننا".

يستعد قادة حلف شمال الأطلسي ناتو اليوم الأربعاء، لتوقيع حزمة دعم كبير لأعضاء الحلف في أوروبا الشرقية، عندما يجتمعون في العاصمة الإسبانية، مدريد لإظهار موقف موحد لمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أمس الثلاثاء، في قمة الحلف التي ستستغرق ثلاثة أيام، أن القرار يمثل "تحولاً جوهرياً في الردع والدفاع" في سياسة الحلف.

وكان ستولتنبرغ يكرر تصريحات سابقة قبل القمة وصف فيها الخطوة بـ "أكبر إصلاح شامل لردعنا ودفاعنا الجماعي منذ الحرب الباردة".

ودفعت الحرب في أوكرانيا الحلفاء الغرب للتوحد خلف هدف جديد بعد أعوام من الاضطراب الداخلي في ظل تزايد التوت بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويستعد الحلف للموافقة على نشر المزيد من المعدات قرب روسيا، بينها الأسلحة الثقيلة، وزيادة أعداد القوات في مجموعات ناتو متعددة الجنسيات في أوروبا الشرقية، وتوسيع حجم قوات الرد السريع من 40 ألفاً إلى 300 ألف جندي.

ولا يزال حلفاء ناتو يضعون اللمسات الأخيرة على تفاصيل التشكيل الدقيق للمجموعات القتالية الموسعة في أوروبا الشرقية، حيث تسعى بعض الدول الأعضاء إلى تفادي القواعد العسكرية الدائمة التي تكون مكلفة.

وجدير بالذكر أن دول البلطيق، وخاصة إستونيا، دفعت الناتو بقوة لتغيير خططه في ضوء الاحتلال الروسي لأوكرانيا والانتقال إلى الدفاع الكامل عن أراضي دول الحلف في أوروبا الشرقية، لتحل محل نموذج التخلي عن الأراضي المفقودة ثم استعادتها لاحقاً.

كما أن من المقرر أيضاً أن يتفق التحالف الدفاعي الغربي المؤلف من 30 عضوا على مفهوم استراتيجي جديد يحدد المهام الأمنية لناتو في أول تحديث منذ 2010.

ومن المتوقع أن تصنف المسودة الأمنية التي وضعها الحلف للعقد المقبل، روسيا أكثر تهديد مباشر لناتو، بالاضافة إلى التطرق للصين لأول مرة.

كما تعتزم دول الناتو الالتزام بتزويد أوكرانيا بدعم طويل المدى يشمل المزيد من المعدات والامدادات والتدريبات والمساعدة في التحول عن المعدات العسكرية من العهد السوفييتي.