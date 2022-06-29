موسكو تعتقل عمدة خيرسون السابق في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

اعتقلت القوات الروسية، العمدة السابق لمدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، إيهور كوليخايف.



وأكد نائب رئيس الإدارة العسكرية الموالية لروسيا في خيرسون، كيريل ستريموسوف، لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي أمس الثلاثاء، احتجاز كوليخايف.

وفي تفسيره للاعتقال، قال ستريموسوف إن كوليخايف سبق أن دعا علناً موظفي إدارة المدينة إلى عرقلة وتجاهل تعليمات الإدارة الجديدة.

ويشار إلى أن كوليخاييف، عمدة خيرسون المنتخب، بقي في المدينة بعد احتلالها ورفض التعاون مع القوات الروسية.

وقال ستريموسوف إن كوليخايف كان "بطلاً للبيئة النازية" وساهم بشكل كبير في الإضرار بـ "الإطاحة بالنازية" في أوكرانيا، الذريعة الرسمية الروسية للغزو.