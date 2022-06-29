شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات تتخطى النصف مليار إصابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 5ر545 مليون حالة حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 545 مليونا و467 ألف حالة ، مقابل 544 مليونا و498 ألف حالة في مثل هذا الوقت يوم أمس.

وارتفع إجمالي الوفيات ليتجاوز ستة ملايين و 332 ألف وفاة.

كما ارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و 697 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.