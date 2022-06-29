'ديزني' تعرض 300 مليون دولار على ديب للتمثيل مجدداً

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن ديب قد يمثل في الفيلم الجديد في إطار صفقة بـ 300 مليون دولار.

ولعب ديب دور البطولة في الأفلام الخمسة التي تتكون منها السلسلة على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، وكان يُعتقد أنه أدى دوره الأخير في العام 2017 في الفيلم الخامس المعنون "الرجال الأموات لا يحكون حكايات"، غير إن "انتصاره" في محاكمة التشهير ضد هيرد أعاد خلط الأوراق.



ويقال إن شركة "ديزني" المنتجة للسلسة عرضت على ديب 301 مليون دولار لإعادة تمثيل دور جاك سبارو الشهير في فيلم سادس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من ديزني قوله إن الشركة تريد "فعلاً تحسين علاقتها مع جوني ديب وتأمل أن يسامحها الممثل ويعود لتمثيل شخصيته المميزة ".

